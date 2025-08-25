terça-feira, 26/08/2025

Flamengo conquista o mundo mais uma vez no Sub-20

Em final emocionante no Maracanã, Rubro-Negro empata no tempo normal e vence nos pênaltis para conquistar o bi da Copa Intercontinental Sub-20

Milton
Publicado por Milton
Foto: ©Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

O Flamengo escreveu mais um capítulo glorioso em sua história ao conquistar, neste sábado (23), o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20. Jogando no Maracanã, a equipe carioca empatou por 2 a 2 com o Barcelona no tempo regulamentar e venceu por 6 a 5 nas penalidades máximas, graças à atuação decisiva do goleiro Léo Nannetti.

O Rubro-Negro abriu o placar com Lorran, mas viu o time catalão virar o jogo com gols de Virgili e Cortés. Nos acréscimos, Iago marcou de cabeça após assistência de Daniel Sales, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Nannetti defendeu duas penalidades e foi o herói da noite, garantindo o segundo título seguido do Flamengo na competição — o primeiro veio em 2024, contra o Olympiacos.

Com um Maracanã lotado e vibrante, o time comandado por Bruno Pivetti mostrou garra e resiliência, reafirmando sua força nas categorias de base.

CATEGORIAS:
ESPORTE

