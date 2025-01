Flamengo abre negociação para contratar Jorginho, do Arsenal

O Flamengo iniciou negociações para contratar Jorginho, volante do Arsenal, que tem contrato até junho de 2025. O clube busca uma transferência sem custos, com a ideia de um contrato de três anos.



As conversas estão em andamento, e o Flamengo espera obter a liberação do Arsenal para contratá-lo imediatamente. Jorginho tem boa relação com o clube inglês, que já indicou que poderia liberá-lo para economizar salários.



O jogador, que tem uma carreira consolidada na Europa, está aberto à possibilidade de atuar no Brasil. O Flamengo vê Jorginho como peça-chave no novo projeto, especialmente com a saída provável de Pulgar em 2026, e a necessidade de reposição no elenco.