Filhote de cachorro é resgatado após cair em fossa em Corumbá

Bombeiros agem rápido e salvam cão sem ferimentos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Bombeiros agem rápido e salvam cão sem ferimentos

Um filhote de cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar na manhã desta quinta-feira (26), após cair em uma fossa seca de aproximadamente um metro de profundidade, no Conjunto Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. O chamado ocorreu por volta das 11h, mobilizando uma equipe que utilizou técnicas de resgate vertical para retirar o cão com segurança. Apesar do susto, o animal não apresentava ferimentos aparentes e foi devolvido ao tutor em boas condições.

A ação foi concluída sem intercorrências, destacando a eficiência da corporação. Após o resgate, os bombeiros reforçaram a importância de manter fossas, bueiros e aberturas devidamente protegidos. A medida visa evitar acidentes envolvendo animais domésticos e também crianças que circulam pelas áreas urbanas. O caso serve de alerta para prevenção de ocorrências semelhantes.

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