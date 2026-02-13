FFMS promove o maior Estadual Sub-13 com 21 clubes que representam 12 cidades do estado

A categoria Sub-13 é considerada a mais importante para os grandes clubes do país, pela oportunidade de descobrir e formar novos jogadores

Com 21 clubes representando 12 cidades do estado, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), promove entre os dias 7 de março e 18 de julho, o maior Campeonato Sul-Mato Grossense de Futebol Amador de Base Sub-13, edição 2026, da história. As equipes estão distribuídas em cinco grupos, que se enfrentam dentro das próprias chaves, onde as 16 melhores classificadas passam para a fase seguinte.

O Presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destaca que investe forte nos campeonatos de categorias de base, desde as categorias Sub-9 e Sub-11, por entender que é na base que as joias do futebol são reveladas, sendo assim, os clubes têm a opção de investir nos destaques das competições e aproveitar a surpreendente qualidade técnica revelada pelos pequenos atletas para garantir o futuro dos clubes profissionais.

“Fomos surpreendidos durante os campeonatos nas categorias Sub-9 e Sub-11do ano passado com a qualidade técnica dos pequenos jogadores. As categorias de base fazem com que a esperança do futebol sul-mato-grossense possa ter um alicerce, essa base que vai se consolidando para projetar justamente aí na sequência um Sub-15, um Sub-17 e começar a olhar na possibilidade desses garotos virarem, no bom sentido, o produto de um futebol mais organizado, mais competitivo”, disse.

Petrallás falou ainda sobre a mudança de perspectiva dos dirigentes presentes no Conselho Técnico, que definiu o modelo e os jogos da edição deste ano da competição. “É surpreendente como houve um deslocamento para o lado positivo desses dirigentes, a inovação do próprio conceito de quem está dirigindo essa categoria de base nos clubes, com isso, aumenta a expectativa sobre o futebol e consequentemente avança a cada ano”.

O Diretor de Esporte do Comercial Esporte Clube, Mateus Sabatini, falou sobre a importância da competição, por que a categoria de base é que vai revelar novos jogadores para os times profissionais.

“A categoria de base em si é muito importante, ela é a base do futebol profissional. Pela iniciativa do campeonato, parabenizo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul pelas competições que movimentam estas categorias. E o Comercial está voltando passo a passo, devagar. A gente está montando todas as categorias novamente para representar nosso clube, e com esta vitrine, conseguimos formar novos atletas”, falou.

O Presidente do Náutico Futebol Clube, Júlio César, falou que embora o time entre na competição como o atual campeão, mantém os “pés no chão”, e reconhece que repetir o sucesso do ano passado é um desafio, já que se trata de uma nova geração de atletas. Mesmo assim, o objetivo é manter a consistência e buscar chegar novamente às finais.

Júlio César destacou ainda que o retorno de grandes clubes à competição eleva o nível técnico e valoriza o campeonato. Ele também elogiou o trabalho da FFMS que fortalece as categorias de base no estado com campeonatos, o que leva mais visibilidade para todos os envolvidos.

Para o Diretor de Competições da FFMS, Marco Tavares, um dos motivos que levaram esta ser o maior campeonato da categoria Sub-13 realizada até hoje, é pelo fato de os grandes clubes nacionais estarem à procura de garotos nesta faixa de idade, para levar para seus centros de treinamentos e começar a moldar os atletas a partir desta idade.

“O sub-13 é uma competição que passou a ter um interesse maior nas categorias porque os grandes clubes do Brasil passaram a se interessar nesta faixa etária, até 13 anos. No passado, os clubes buscavam jogadores do sub-20, depois foi para o sub-17, foi para o sub-15. E hoje, eles buscam as categorias de Sub-10, 11, 12 e 13. Então, essa perspectiva de mercado do jogador, de contratação de jogador, passou a validar a competição como a mais importante, talvez, de todas as competições que a gente tenha”, falou Tavares.

O São Gabriel confirmou sua participação no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13, marcando a estreia oficial do clube nesta categoria em nível estadual. Para Antônio Soares de Oliveira Neto, dirigente do clube, a adesão ao torneio vai além da disputa por troféus, é um passo fundamental para o fortalecimento do futebol em Mato Grosso do Sul.

De acordo com Antônio Soares, a retomada do protagonismo do futebol sul-mato-grossense depende diretamente do investimento nas categorias de base. Ele enfatiza que o Sub-13 desempenha um papel tático no desenvolvimento dos jogadores.

“Essa reconstrução passa pela base, principalmente pelo Sub-13, que é uma categoria antes de chegar ao Sub-15, onde os grandes clubes do Brasil já começam a alojar essas crianças”, finalizou Soares.