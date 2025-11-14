Festival de Praia chega a Aparecida do Taboado com programação diversificada

O Festival de Praia de Mato Grosso do Sul desembarca em Aparecida do Taboado entre os dias 20 e 23 de novembro, reunindo esportes de areia e atividades de lazer para todas as idades.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte e da Setesc, em parceria com a Prefeitura local, o evento transforma a Marina do Taboado em um espaço de integração, competição e diversão.

Os participantes poderão aproveitar futevôlei, vôlei de praia, beach tennis, Cross de Aventura – Desafio de Equipes e pedal kids, além de brinquedos infláveis e tendas de pintura para as crianças.

Segundo Paulo Ricardo Martins Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, o festival valoriza modalidades esportivas em crescimento e fortalece o esporte como ferramenta de saúde, lazer e integração.

Carlos Alberto Nabhan, diretor de Gestão de Política de Vivência Esportiva, destaca a intergeracionalidade do evento, que promove momentos de bem-estar e contato com a natureza.

As inscrições para Cross de Aventura e Pedal Kids podem ser feitas em edaventuras.com.br, enquanto futevôlei e beach tennis têm inscrições pelo site da prefeitura.

O prazo para inscrições encerra em 17 de novembro às 17h, garantindo participação nas competições que prometem agitar Aparecida do Taboado.