Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade reúne idosos de 21 municípios

Entre os dias 24 e 26 de outubro, idosos de 21 municípios participaram do Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul 2024, realizado em Dourados. O evento foi promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). As competições ocorreram no Teatro Municipal de Dourados e reuniram mais de 200 idosos-atletas.

O festival foi dividido em duas categorias: estilo livre, e popular e folclórica. Na classificação final da categoria estilo livre, o 1º lugar foi conquistado pelo município de Glória de Dourados, 2º lugar ficou com Rio Brilhante, e o 3º lugar foi de Nova Andradina. Na categoria dança popular e folclórica, Ponta Porã conquistou a medalha de ouro, Iguatemi levou a prata e Campo Grande garantiu o bronze.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou a relevância do festival para a promoção da qualidade de vida e inclusão social dos idosos de Mato Grosso do Sul.

“O Festival de Dança Coreografada é mais uma forma de valorizar o protagonismo dos nossos idosos e incentivar um estilo de vida mais ativo e saudável. A energia e dedicação que eles demonstram a cada edição são inspiradoras e nos lembram do compromisso do Estado em oferecer oportunidades para que todos se mantenham ativos, conectados e celebrando a vida em todas as idades”.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o evento foi uma oportunidade de reforçar a importância da qualidade de vida para a pessoa idosa. “Para nós, na Fundesporte, eventos como este reafirmam o compromisso do Governo do Estado em proporcionar momentos de lazer, integração e saúde para todas as idades. Parabenizo todos os participantes e os municípios que estiveram aqui representados”, destacou.

Miriam Krenczynski, de 73 anos, integrante da equipe de Iguatemi, que conquistou a medalha de prata na categoria dança popular e folclórica, comemorou a colocação.

“É uma alegria imensa dizer que, mais uma vez, conseguimos uma boa colocação na Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul. No ano passado, fomos campeãs e ficamos em 1º lugar; neste ano, alcançamos a segunda colocação. Além da convivência com novas amizades, este evento é muito importante para nossa saúde. Conseguimos manter tanto a saúde mental quanto a física, o que é fundamental para todos nós da melhor idade”, frisou Miriam.