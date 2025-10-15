Fest Kids termina com resgate de brincadeiras tradicionais e valorização de espaços revitalizados

A primeira edição do Fest Kids – Viva a Infância no Suas, que celebrou o Mês das Crianças em todos os territórios que integram os 21 Cras e Centros de Convivência da Rede de Assistência Social do município terminou nesta terça-feira (14), com uma festa que reuniu 200 crianças e adolescentes do Centro de Convivência Tijuca II e dos Cras São Conrado e Vila Gaúcha, na Região Lagoa.

A iniciativa aconteceu por duas semanas em seis regiões da cidade e no total reuniu 1.200 crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ofertado em unidades da Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS).

O Fest Kids teve como objetivo oferecer um dia repleto de atividades recreativas, culturais e artísticas, valorizando a cultura local e promovendo a integração entre crianças, famílias e comunidade. Os temas desta primeira edição foram escolhidos com o objetivo de propor um espaço de sociabilidade, criando experiências lúdicas com brincadeiras recreativas dirigidas e interativas, culturais-artísticas com temáticas do universo infantil e valorização regional, como: Reino Encantado, Territórios da Alegria, A Magia da Alegria e o universo circense.

Neste último dia de comemoração, o tema escolhido pelas equipes foi o Pantanal. As equipes das unidades organizaram uma programação repleta de atividades lúdicas e recreativas que, além das brincadeiras de infância tradicionais, como corrida do saco e dança das cadeiras, também contou com um concurso que elegeu o penteado mais criativo e apresentações de dança. A cada intervalo as crianças recuperavam o fôlego compartilhando um cardápio com diversas opções de lanches e doces.

Resgate de tradições

Para a vencedora do título de Melhor Cabelo Maluco, Alice Lima de Almeida, de 7 anos, do Cras São Conrado, a festa foi inesquecível. “Eu gostei. É a primeira vez que participo de uma festa grande assim no Dia das Crianças. O que eu mais gostei foi o pula-pula e os brinquedos”, contou a menina, que também participou do concurso de penteados.

Outro que não escondeu a alegria foi Thales da Silva Ferreira, de 10 anos. Morador da região e frequentador do Cras São Conrado, ele já tem seu lazer favorito na unidade e na festa. “Eu gosto de jogar futebol no Cras. E aqui da festa, o que eu achei mais legal foi a comida e a brincadeira da dança da cadeira. Eu fui terceiro lugar no Jokenpô”, comemorou Thales.

A importância de resgatar as brincadeiras tradicionais e promover essa interação foi destacada pela coordenadora Marlene Vieira Carvalho, do Centro de Convivência Tijuca II. “Toda semana a gente faz brincadeiras lúdicas, referente às nossas tradições. É muito importante tirar um pouquinho as crianças do celular e do computador. Tem criança que não conhece essas brincadeiras que o pai e a avó brincavam, e eles acham curioso”, observou Marlene. Ela ainda ressaltou que ações como o Fest Kids ajudam a comunidade a conhecer a unidade. “A gente atende 150 crianças e é uma forma de chamar a população para cá, para conhecer o serviço”, disse.

“O evento foi uma forma importante de aproximar a comunidade de nossos equipamentos e fortalecer os vínculos. Além disso, ao reunir os 21 Cras e Centros de Convivência, garantimos a integração dos profissionais da nossa Rede de Assistência Social, que trocam experiências e aperfeiçoam o atendimento, assegurando que o trabalho com as famílias seja ainda mais coeso e eficaz em todos os territórios”,afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

Unidades revitalizadas

Além de reforçar o papel do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos como instrumento fundamental na prevenção social, o Fest Kids – Viva a Infância no Suas foi uma oportunidade de mostrar à comunidade das regiões, os espaços que foram reformados e revitalizados pela prefeitura nos dois últimos anos.

Um dos exemplos foi o Cras Aeroporto, que abriu as comemorações do Fest Suas, no início do mês. A festa, que aconteceu em sua maior parte do ginásio da unidade, valorizou o espaço, que foi repaginado pela atual gestão, com pintura, iluminação nova e telas que foram instaladas para coibir a entrada de pombos, o que tem possibilitado a realização de diversos eventos no local.

Já no Cras Canguru, que sediou a festa da Região Anhanduizinho, a prefeitura entregou este ano a revitalização completa da unidade, que pode receber as crianças dos Cras Dom Antônio, Guanandi, Los Angeles e Centro de Convivência Botafogo, em um ambiente mais moderno, acessível e confortável, garantindo melhor atendimento à população em situação de vulnerabilidade. A unidade ainda recebeu nova pintura, manutenção das redes elétrica e hidráulica, reforma da cozinha, climatização e adequações para acessibilidade.

O Fest Kids foi uma oportunidade também para abrir as portas das nossas unidades. Ao levar a comunidade para momentos de lazer em nossos espaços, podemos mostrar as melhorias estruturais que a Prefeitura realizou e, principalmente, reforçamos que os Cras são espaço de direitos, de acolhimento e de acesso a todos os serviços da Proteção Social Básica. É a melhor forma de quebrar barreiras e garantir que as famílias conheçam e utilizem esses serviços”, concluiu a superintendente de Proteção Social da SAS, Gizeli Motta.