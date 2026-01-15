Férias e diversão chegam ao Shopping Campo Grande

A temporada de férias chegou ao Shopping Campo Grande com uma programação recheada de diversão e experiências para todas as idades. Entre as novidades está o parque temático “Aventuras no Safári”, que convida crianças de 2 a 12 anos a viverem uma verdadeira expedição na selva, com arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e um pula-pula duplo de seis metros de altura. O espaço conta ainda com cenografia lúdica e animais em 3D, como hipopótamos e leões, ideais para fotos memoráveis.

A atração funciona com ingresso de R$ 50 para 30 minutos, acrescido de R$ 1 por minuto adicional. Paralelamente, as “Férias no Shopping”, que acontecem de 15 a 27 de janeiro no Espaço Cliente próximo à Sephora, oferecem atividades gratuitas como oficinas criativas, recreação infantil e brincadeiras interativas, desenvolvendo a imaginação e o convívio entre as crianças. As inscrições são gratuitas, realizadas pelas redes sociais do shopping, e algumas atividades comportam até 40 participantes por horário.

Além disso, o Cinemark traz grandes sucessos do cinema para complementar a programação, enquanto a campanha solidária de volta às aulas incentiva a doação de materiais escolares para crianças em situação de vulnerabilidade, promovendo diversão e solidariedade durante toda a temporada.

Programação das Férias no Shopping

15/01 (quinta-feira)

Oficina de Donuts – 17h (limitado a 40 crianças)

16/01 (sexta-feira)

Oficina de Donuts – 14h (limitado a 40 crianças)

Recreação Infantil

17/01 (sábado)

Recreação Infantil – 14h

18/01 (domingo)

Recreação Infantil – 14h

20/01 (terça-feira)

Caça ao Tesouro no Shopping – 17h (limitado a 40 crianças)

23/01 (sexta-feira)

Oficina de Donuts – 14h (limitado a 40 crianças)

Recreação Infantil

24/01 (sábado)

Recreação Infantil – 14h

25/01 (domingo)

Recreação Infantil – 14h

27/01 (terça-feira)

Caça ao Tesouro no Shopping – 17h (limitado a 40 crianças)

Encerramento da Colônia de Férias

Durante a programação, também haverá entrega de balões das marcas Puket, Tip Top e Yuup Play, tornando a experiência ainda mais especial.

Totalmente premiados – As férias também combinam com cinema, e a Cinemark prepara uma programação especial. Em comemoração ao sucesso internacional do filme brasileiro “O Agente Secreto”, o longa retorna às salas de exibição após conquistar o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura.

Outra estreia aguardada é “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, também premiado no Globo de Ouro. O filme acompanha Agnes (Jessie Buckley), esposa de William Shakespeare (Paul Mescal), enquanto enfrenta o luto pela perda de seu único filho homem. Sensível e profundamente humano, o longa revela o pano de fundo emocional que inspirou a criação de Hamlet, a obra mais célebre do dramaturgo inglês.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis em www.cinemark.com.br.

Solidariedade que transforma – Encerrando a programação de férias, o Shopping Campo Grande reforça seu papel social com a campanha Volta às Aulas Solidária, a primeira ação social do empreendimento em 2026. Além de concentrar opções de compras para o período escolar, a iniciativa incentiva a doação de materiais escolares e, pela primeira vez, também de livros literários.

A campanha segue até 31 de janeiro, com ponto de arrecadação no Espaço Cliente Estrela, em frente à Sephora. Podem ser doados materiais em bom estado, como mochilas, estojos, lápis, canetas, cadernos, tintas, além de livros literários não didáticos.

Todo o material arrecadado será destinado a entidades de assistência social de Campo Grande, ampliando o acesso à educação, à leitura e oferecendo melhores condições para que crianças e adolescentes iniciem o ano letivo com mais dignidade e oportunidades.

Tecnologia e inovação com Óculos Meta – Para começar 2026 em grande estilo, o Shopping Campo Grande e a loja Sunglass Hut lançaram uma promoção exclusiva para os clientes do Programa de Benefícios, com o sorteio de três Óculos Meta, que unem tecnologia de ponta, inteligência artificial, funcionalidade e design sofisticado.

Com comandos de voz, os óculos permitem atender ligações, ouvir músicas, tirar fotos, gravar vídeos, acessar dados, realizar traduções e pesquisas, tudo sem precisar tirar o celular do bolso. Uma experiência que une o futuro à elegância das marcas Ray-Ban e Oakley.

Cada óculos tem valor superior a R$ 3.200 e a promoção é válida para notas cadastradas entre 2 e 31 de janeiro de 2026. Para participar, basta ativar a promoção no aplicativo do Shopping Campo Grande e cadastrar as notas fiscais das compras realizadas nas lojas participantes.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal, em fevereiro de 2026.

Prêmios por categoria: