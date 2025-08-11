segunda-feira, 11/08/2025

FEMINICÍDIO: Mulher é morta por marido após briga em Cassilândia

Letícia Araújo, de 25 anos, foi atropelada de forma intencional; este é o 22º feminicídio registrado em MS em 2025

Foto: Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia/Divulgação

Mais um caso de feminicídio choca Mato Grosso do Sul. Letícia Ferreira Araújo (25), foi morta após ser atropelada pelo próprio marido, Vitor Ananias de Jesus, também de 25 anos, na noite de sábado (9), em Cassilândia. O crime ocorreu após uma discussão entre o casal.

Vitor teria utilizado um carro modelo Gol para atingir Letícia. O veículo colidiu contra um muro e foi abandonado no local. Segundo a perícia, não havia marcas de frenagem na via, o que indica que o atropelamento foi proposital. Câmeras de segurança e relatos de testemunhas confirmam a intenção do autor.

Ao ser preso pelo crime, Vitor se mostrou sereno e não demonstrou qualquer remorso pelo feminicídio cometido. No momento da prisão, afirmou aos policiais que “não tinha visto Letícia” ao sair com o carro. No entanto, uma testemunha contradisse sua versão, relatando que viu a vítima correndo pela rua e pedindo socorro, enquanto Vitor a perseguia, acelerando o veículo em sua direção.

Ele foi localizado e preso na manhã de domingo (10), escondido em uma casa próxima ao local do crime. A Polícia Civil já solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. Este é o 22º feminicídio registrado no estado apenas em 2025 número que já supera o registrado no mesmo período do ano passado.

O caso reforça o alerta para a violência de gênero no estado, que lidera rankings nacionais em feminicídios.

Lista de mulheres vítimas de feminicídio em MS:

  • Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro
  • Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro
  • Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro
  • Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro
  • Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro
  • Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março
  • Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março
  • Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril
  • Thácia Paula (Cassilândia) – 11 de maio
  • Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio
  • Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucaí) – 23 de maio
  • Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio
  • Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio
  • Sophie Eugenia Borges, filha de Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio
  • Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho
  • Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho
  • Rose (Costa Rica) – 27 de junho
  • Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados) – 3 de julho
  • Juliete Vieira – (Naviraí) – 25 de julho
  • Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho
  • Salvadora Pereira (Corumbá) – 02 de agosto
Foto: Mesmo tentando fugir, Letícia foi perseguida pelo marido em um veículo. Redes Sociais.

