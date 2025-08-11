FEMINICÍDIO: Mulher é morta por marido após briga em Cassilândia

Mais um caso de feminicídio choca Mato Grosso do Sul. Letícia Ferreira Araújo (25), foi morta após ser atropelada pelo próprio marido, Vitor Ananias de Jesus, também de 25 anos, na noite de sábado (9), em Cassilândia. O crime ocorreu após uma discussão entre o casal.

Vitor teria utilizado um carro modelo Gol para atingir Letícia. O veículo colidiu contra um muro e foi abandonado no local. Segundo a perícia, não havia marcas de frenagem na via, o que indica que o atropelamento foi proposital. Câmeras de segurança e relatos de testemunhas confirmam a intenção do autor.

Ao ser preso pelo crime, Vitor se mostrou sereno e não demonstrou qualquer remorso pelo feminicídio cometido. No momento da prisão, afirmou aos policiais que “não tinha visto Letícia” ao sair com o carro. No entanto, uma testemunha contradisse sua versão, relatando que viu a vítima correndo pela rua e pedindo socorro, enquanto Vitor a perseguia, acelerando o veículo em sua direção.

Ele foi localizado e preso na manhã de domingo (10), escondido em uma casa próxima ao local do crime. A Polícia Civil já solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva. Este é o 22º feminicídio registrado no estado apenas em 2025 número que já supera o registrado no mesmo período do ano passado.

O caso reforça o alerta para a violência de gênero no estado, que lidera rankings nacionais em feminicídios.

Lista de mulheres vítimas de feminicídio em MS:

Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro

Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro

Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro

Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro

Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro

Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março

Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março

Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril

Thácia Paula (Cassilândia) – 11 de maio

Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio

Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucaí) – 23 de maio

Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio

Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio

Sophie Eugenia Borges, filha de Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio

Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho

Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho

Rose (Costa Rica) – 27 de junho

Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados) – 3 de julho

Juliete Vieira – (Naviraí) – 25 de julho

Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho

Salvadora Pereira (Corumbá) – 02 de agosto