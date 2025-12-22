segunda-feira, 22/12/2025

Federação de Futsal de MS cria TJD próprio após episódios de violência

Episódios em categorias Sub-8, Sub-9 e Sub-11 acenderam alerta

A Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul oficializou a criação de um Tribunal de Justiça Desportiva próprio, desvinculado do futebol, com foco exclusivo nas competições de futsal. A decisão foi anunciada em evento realizado nesta semana, em Campo Grande. Segundo a entidade, o objetivo é dar mais rapidez aos julgamentos e criar normas adequadas à realidade da modalidade.

A medida surge após episódios de confusão registrados em torneios de base ao longo de 2025. Casos envolveram técnicos, pais, árbitros e até a intervenção da Polícia Militar. Para a federação, a nova estrutura permitirá ações educativas e preventivas.

A expectativa é reduzir conflitos e fortalecer a organização das competições.

