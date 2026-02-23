ARTIGO – Brasil precisa de previsibilidade para crescer

Por Luana Ruiz

O maior problema do Brasil não é a falta de recursos ou de pessoas trabalhadoras, mas a ausência de previsibilidade. Um país previsível é aquele em que as regras permanecem estáveis, os contratos são respeitados e a lei vale hoje, amanhã e sempre, independentemente de mudanças políticas ou interesses momentâneos. É essa segurança que gera confiança, atrai investimentos, cria empregos e fortalece a economia.

No Brasil, porém, as regras mudam com frequência, seja por decretos ou decisões políticas, tornando o que é permitido hoje incerto amanhã. Essa instabilidade gera insegurança jurídica, afasta investidores, reduz oportunidades e compromete a renda e a estabilidade social da população.

Sem previsibilidade, o cidadão comum sente diretamente os efeitos: menos empregos, menor renda e dificuldade para planejar o futuro. Investimento não se baseia em discursos, mas em regras claras, estáveis e confiáveis.

Garantir estabilidade jurídica e regulatória é essencial para fortalecer o mercado, gerar empregos e promover crescimento sustentável. Sem isso, políticas públicas se tornam inconsistentes e a economia perde força.

Construir um Brasil com mais confiança e desenvolvimento depende de decisões que respeitem regras permanentes, permitindo que empresas e cidadãos planejem o futuro com segurança.

O debate sobre previsibilidade, portanto, é estratégico, essencial e urgente para que o país avance de forma sólida.

Luana Ruiz é advogada e colunista da Boca do Povo.