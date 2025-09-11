quinta-feira, 11/09/2025

FBI procura atirador que matou ativista conservador

Charlie Kirk, influente aliado de Donald Trump, foi morto a tiros durante debate sobre violência armada em universidade de Utah. Autor do disparo está sendo procurado pela polícia.

A polícia e agentes federais dos Estados Unidos realizam uma caçada intensa para capturar o atirador responsável pela morte do ativista conservador Charlie Kirk, de 31 anos. O comentarista, conhecido por sua influência entre jovens eleitores republicanos e aliado de Donald Trump, foi atingido por um único disparo no pescoço durante um evento na Universidade de Utah, na última quarta-feira (10). Kirk faleceu horas depois em hospital local.

O governador de Utah, Spencer Cox, classificou o crime como um assassinato político, ressaltando a importância do debate aberto nas universidades para a democracia americana. Imagens de segurança mostram o suspeito, vestido de preto, disparando de um esconderijo no telhado do campus. Até o momento, ele permanece foragido.

Este ataque destaca o aumento da violência política nos EUA, que vem crescendo desde o ataque ao Capitólio em 2021, com mais de 300 incidentes documentados. O caso provocou manifestações de indignação em todo o espectro político.

POLÍCIA

