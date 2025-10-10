sexta-feira, 10/10/2025

Falta de medicamentos na rede de saúde da capital será debatida em audiência na câmara

ANELISE PEREIRA
Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande vai discutir a falta de entrega de medicamentos na rede de saúde da Capital e o precário atendimento do Programa Farmácia Popular. O debate ocorre na segunda-feira, dia 13, às 9 horas, e foi proposto pela vereadora Luiza Ribeiro.

Além do Programa Farmácia Popular, será debatido o Programa Dignidade Menstrual, do Governo Federal, apontando como está o atendimento em Campo Grande. Também será discutida a Assistência Farmacêutica na Rede Municipal de Saúde, com foco na atenção básica, além das demandas judiciais relacionadas à assistência farmacêutica.

A Audiência inicia às 9 horas, na Câmara Municipal, e pode ser acompanhada presencialmente ou nas transmissões ao vivo da TV Câmara, no canal 7.3, e no Youtube da Casa de Leis.

