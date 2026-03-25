Fábio Trad se afasta do cargo federal para disputar governo estadual

Pré-candidato oficializa saída de cargo federal

O pré-candidato ao Governo do Estado, Fábio Trad (PT), solicitou nesta quarta-feira (25) sua desincompatibilização do cargo de gerente de controle e integridade da Embratur. A decisão foi comunicada ao presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e ocorre após reunião de Fábio com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que confirmou sua candidatura pelo partido em Mato Grosso do Sul.

Trad não era filiado ao PT quando assumiu a função na Embratur, tendo participado da equipe de transição do governo Lula antes de ser nomeado na pasta de Freixo, ex-colega seu na Câmara. A saída marca o início oficial da campanha para as eleições de outubro e reforça a estratégia do PT no Estado. Fábio afirmou que seguirá trabalhando para consolidar seu projeto político, mantendo contato com lideranças locais e regionais. A candidatura deve impactar a disputa estadual, que já apresenta forte competição entre partidos. Trad ressaltou que pretende focar em propostas voltadas ao desenvolvimento e à integridade na gestão pública.