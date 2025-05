FAB reforça combate ao garimpo ilegal na Amazônia

A FAB intensificou sua atuação estratégica na Operação Ágata Amazônia 2025, contribuindo diretamente para a neutralização de 16 dragas utilizadas em garimpo ilegal na região amazônica. Seis dessas estruturas foram destruídas apenas na última segunda-feira (26), em ação conjunta com o ICMBio e a Polícia Federal.

A ofensiva também resultou na destruição de dois rebocadores, duas balsas de combustível e um acampamento de garimpeiros, além da apreensão de 2,3 kg de mercúrio e uma arma de fogo. O uso do mercúrio é altamente nocivo à saúde humana e à biodiversidade local.

Utilizando aeronaves equipadas com sensores e tecnologias de reconhecimento, a FAB tem sido essencial para localizar estruturas escondidas nas margens dos rios e em meio à floresta. Segundo o Brigadeiro do Ar Leonardo Mangrich, o apoio aéreo garante precisão e efeito surpresa nas operações.

Além do combate ao garimpo, a FAB atua no patrulhamento do espaço aéreo e na vigilância contra crimes transfronteiriços, reafirmando o compromisso com a soberania nacional e a preservação da Amazônia.