terça-feira, 12/08/2025

Explosão em fábrica mata dois e deixa oito desaparecidos

Tragédia ocorreu em Quatro Barras, na Grande Curitiba; equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes sob os escombros.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma explosão em uma fábrica de explosivos na manhã desta terça-feira (12) deixou dois mortos e ao menos oito pessoas desaparecidas em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. A tragédia aconteceu por volta das 5h55 e causou tremores sentidos em cidades vizinhas como Piraquara, Pinhais e até em bairros de Curitiba.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, ainda não foram encontrados sobreviventes no local. “Por enquanto não localizamos pessoas com vida”, afirmou. Equipes com cães farejadores foram mobilizadas para auxiliar nas buscas.

Logo após a explosão, focos de incêndio foram registrados, mas já estão sob controle. A área foi evacuada e isolada para o trabalho dos bombeiros e peritos. O governador Ratinho Jr determinou prioridade máxima nas ações de resgate.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a explosão. A empresa responsável pela fábrica trabalha com materiais altamente inflamáveis e deverá ser investigada pelas autoridades.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Sesau realiza Dia D com mobilização contra a dengue no Camelódromo

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) realiza neste sábado (09), no corredor externo do Camelódromo, o Dia D Municipal de Combate às Arboviroses, com...
Leia mais

Executado na fronteira tinha ficha extensa criminal

Milton - 0
Na noite de quarta-feira (6), Rafael Gonçalves Bermejo (30) vulgo "Alemão" ou "Cara Branca", foi executado com dezenas de disparos de fuzil no bairro...
Leia mais

VÍDEO: Congresso é chave para pacificação do Brasil, diz Tereza Cristina

Milton - 0
Durante sessão no Congresso Nacional, a senadora Tereza Cristina (PP), integrante da oposição, afirmou que a pacificação do Brasil depende diretamente da atuação do...
Leia mais

Trump impõe tarifa de 50% a exportações brasileiras

Milton - 0
Entrou em vigor nesta quarta-feira (6), à 1h01 no horário de Brasília, a nova tarifa de 50% sobre centenas de produtos brasileiros exportados para...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia