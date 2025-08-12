Explosão em fábrica mata dois e deixa oito desaparecidos

Uma explosão em uma fábrica de explosivos na manhã desta terça-feira (12) deixou dois mortos e ao menos oito pessoas desaparecidas em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. A tragédia aconteceu por volta das 5h55 e causou tremores sentidos em cidades vizinhas como Piraquara, Pinhais e até em bairros de Curitiba.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, ainda não foram encontrados sobreviventes no local. “Por enquanto não localizamos pessoas com vida”, afirmou. Equipes com cães farejadores foram mobilizadas para auxiliar nas buscas.

Logo após a explosão, focos de incêndio foram registrados, mas já estão sob controle. A área foi evacuada e isolada para o trabalho dos bombeiros e peritos. O governador Ratinho Jr determinou prioridade máxima nas ações de resgate.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a explosão. A empresa responsável pela fábrica trabalha com materiais altamente inflamáveis e deverá ser investigada pelas autoridades.