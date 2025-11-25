Explosão e incêndio atingem Ministério da Igualdade Racial

Uma explosão na manhã desta terça-feira (25) em uma subestação próxima ao Ministério da Igualdade Racial provocou pânico. Servidores e visitantes correram para sair do prédio, enquanto uma nuvem de fumaça se espalhava pelo local. Um vídeo registrado mostra dezenas de pessoas deixando o prédio tossindo, cobrindo o rosto com camisetas e tentando se afastar do risco de incêndio.

Segundo a CEB Ipes, o acidente ocorreu durante um serviço de manutenção realizado por um trabalhador terceirizado. Ele utilizava uniforme antichamas e todos os equipamentos de proteção necessários. O painel que controla a iluminação da Esplanada dos Ministérios está localizado dentro dessa subestação, que é compartilhada com a Neoenergia.

Ao todo, 30 pessoas foram atendidas por ferimentos leves ou inalação de fumaça, incluindo servidores e visitantes. Um funcionário sofreu queimaduras em 60% do corpo e permanece em estado grave, segundo informações das equipes de socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e unidades de saúde foram mobilizadas rapidamente, garantindo a evacuação e atendimento das vítimas conforme a gravidade de cada caso.