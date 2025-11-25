terça-feira, 25/11/2025

Explosão e incêndio atingem Ministério da Igualdade Racial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Uma explosão na manhã desta terça-feira (25) em uma subestação próxima ao Ministério da Igualdade Racial provocou pânico. Servidores e visitantes correram para sair do prédio, enquanto uma nuvem de fumaça se espalhava pelo local. Um vídeo registrado mostra dezenas de pessoas deixando o prédio tossindo, cobrindo o rosto com camisetas e tentando se afastar do risco de incêndio.

Segundo a CEB Ipes, o acidente ocorreu durante um serviço de manutenção realizado por um trabalhador terceirizado. Ele utilizava uniforme antichamas e todos os equipamentos de proteção necessários. O painel que controla a iluminação da Esplanada dos Ministérios está localizado dentro dessa subestação, que é compartilhada com a Neoenergia.

Ao todo, 30 pessoas foram atendidas por ferimentos leves ou inalação de fumaça, incluindo servidores e visitantes. Um funcionário sofreu queimaduras em 60% do corpo e permanece em estado grave, segundo informações das equipes de socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e unidades de saúde foram mobilizadas rapidamente, garantindo a evacuação e atendimento das vítimas conforme a gravidade de cada caso.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Jamilson Name participa de reunião do MS Ativo em Bandeirantes

Milton - 0
O deputado estadual Jamilson Name (PSDB) participou, nesta terça-feira (18), da reunião que definiu os projetos contemplados pelo programa MS Ativo Municipalismo para o...
Leia mais

Senadora Teresa Cristina e Santullo conquistam recursos importantes para Anastácio e Jaraguari

ANELISE PEREIRA - 0
Raízes Valorizadas: Marco Aurélio Santullo Honra Anastácio O dirigente do PP/MS, Marco Aurélio Santullo, tem se destacado por sua forte ligação com suas raízes. Com...
Leia mais

TJMS lança IntegraJus Mulher para combater violência doméstica

Milton - 0
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) apresenta o IntegraJus Mulher, programa inovador de combate à violência doméstica, em evento marcado...
Leia mais

Ibama intensifica fiscalização de produtos perigosos em rodovias federais

Milton - 0
O Ibama realizou, em outubro, mais uma edição da Operação de Fiscalização ao Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP). A ação teve como objetivo...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia