Experiência interativa e benefícios exclusivos marcam 2° ano do ‘Camarote da Rodada’ na Esplanada

Durante cinco noites de folia na Esplanada Ferroviária, o Camarote da Rodada recebeu mais de 2,3 mil visitantes. Pelo segundo ano consecutivo, a iniciativa educativa do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) conscientizou sobre os perigos da combinação entre álcool e direção, oferecendo um tratamento vip aos motoristas da rodada.

Bafômetro para acessar o camarote

Para ter acesso ao espaço exclusivo, os participantes precisavam realizar o teste do bafômetro. A experiência começava com o uso dos óculos simuladores de embriaguez, que criam a sensação de estar sob efeito do álcool. Com eles, os foliões atravessavam um circuito de obstáculos, geralmente derrubando os objetos no caminho. A atividade ilustrava, na prática, como o álcool compromete os reflexos e o raciocínio.

Dentro do Camarote da Rodada, os participantes desfrutaram de uma vista privilegiada da festa, além de um ambiente confortável e repleto de atrações: buffet de doces e salgados, coquetéis sem álcool, equipe de massagem, plataforma giratória de fotos e puffs para descanso.

Casal consciente

Entre os visitantes, Ana Clara Machado do Nascimento, de 21 anos, acompanhada da namorada, elogiou a iniciativa e deixou um recado para quem ainda insiste em dirigir após beber.

“Tenha prazer em beber, mas tenha consciência de que isso pode afetar a sua vida e a de outras pessoas. Prestar atenção assim no ambiente, sempre pensar numa carona amiga que não bebe, ou mesmo voltar de UBER”, aconselhou a jovem que é participante assídua do Carnaval na Esplanada.

Cristiane da Silva Martins, de 41 anos, que trabalha no comércio local, também aprovou a experiência. “Maravilhoso esse Camarote. Como trabalho aqui, já vi pessoas beberem até cair. Mas só de passar ali, – Óculos Simulador de Embriaguez – com duas latinhas, a gente já vê o estrago, imagina mais?”, refletiu.

Tânia Regina Comerlato, Conselheira Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, destacou a relevância da ação para um Carnaval mais seguro. “Penso que o Camarote, esse trabalho que vocês fazem, vem de encontro com o nosso trabalho, do cuidado com a criança e também de você brincar o carnaval com responsabilidade, os pais também. O cuidado que eles devem ter com seus filhos, a questão deles se tiver acompanhando seus filhos de eles não beberem, pois também correm o risco de perderem seus filhos, então a gente também faz essa recomendação de segurança”.

Andrea Moringo e equipe

A Diretora de Educação para o Trânsito, Andrea Moringo, celebrou o sucesso do segundo ano da iniciativa e agradeceu aos parceiros que contribuíram para sua realização. “Tivemos o apoio essencial de diversas instituições, como Sest Senat, Caiobá Honda, Sicredi, Polícia Militar, Imagetech, Fundação de Cultura, Secretaria de Cultura e todos os órgãos do GGIT. Além disso, os servidores do Detran se dedicaram para atender quase mil foliões em nosso espaço”.

Em 2025, o camarote cresceu em estrutura e atrações. “Ampliamos o espaço, tornando-o mais acessível e confortável. Os foliões puderam levar para casa vídeos personalizados da plataforma de fotos e relaxar com sessões de massagem. Foi um grande sucesso”, destacou Moringo.

Dos mais de 2,3 mil visitantes, 791 acessaram o camarote como motoristas da rodada. Para cada participante ativo, pelo menos três observavam de fora, reforçando o impacto da iniciativa na conscientização sobre a importância da direção segura.