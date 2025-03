Expansão do mercado brasileiro de carnes na Malásia

O Brasil acaba de conquistar um novo mercado para a exportação de carne de aves e carne bovina com a abertura do estado de Sarawak, na Malásia. Durante a visita do ministro de Agricultura de Sarawak ao Brasil, foi acordado o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI), permitindo a comercialização de produtos brasileiros. Em 2024, o Brasil exportou mais de 30 mil toneladas de carnes para a Malásia, somando US$ 67 milhões.

O estado de Sarawak, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, possui requisitos específicos para importação, o que torna a aprovação do CSI um marco importante. A expectativa é de um crescimento significativo nas exportações para o país asiático nos próximos anos. Este avanço eleva a 44ª abertura de mercado do Brasil em 2025, somando 344 novas oportunidades de negócios desde 2023, reforçando o papel do agronegócio brasileiro no mercado global.