Ex-prefeito de Campo Grande perde posse de lote após decisão judicial

A Justiça de Campo Grande determinou o despejo do ex-prefeito Alcides Bernal após ação movida por um idoso, que alegou não ter recebido os pagamentos do arrendamento de uma propriedade rural em Sidrolândia. O contrato, firmado em 2019, previa exploração agropecuária, mas segundo o autor da ação um analfabeto funcional, houve descumprimento do acordo e abandono da área.

A 2ª Vara Cível reconheceu a validade do contrato e apontou inadimplência entre julho de 2020 e janeiro de 2021. Bernal não apresentou provas de quitação.

O juiz determinou o despejo e a reintegração de posse ao autor, além do pagamento das parcelas vencidas com juros e correção. Já os pedidos por danos e lucros cessantes foram negados por falta de provas.

Bernal nega o arrendamento e afirma que não tinha posse do lote. “Mais um lawfare contra minha pessoa”, declarou.