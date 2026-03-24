Ex-prefeito Alcides Bernal mata servidor em casa leiloada

Disputa por imóvel termina em tragédia em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Henrique Arakaki

Roberto Mazzini morre ao tentar retirar ex-prefeito de casa arrematada

O servidor estadual Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, foi morto a tiros pelo ex-prefeito Alcides Bernal na tarde desta terça-feira (24), durante uma tentativa de tomar posse de um imóvel arrematado em leilão. Mazzini havia formalizado uma notificação extrajudicial em fevereiro para retirar Bernal da casa, mas ao chegar acompanhado de um chaveiro, foi atingido por pelo menos dois disparos que perfuraram costela e dorsal.

O Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação por cerca de 25 minutos, mas o servidor não resistiu. O imóvel foi leiloado após sentença que condenou Bernal a pagar multa de R$ 1,9 milhão por contratação irregular de servidores durante sua gestão entre 2013 e 2014.

A Caixa Econômica Federal colocou a casa à venda por R$ 2,4 milhões. Mazzini atuava como fiscal tributário na Sefaz e recebia cerca de R$ 59 mil mensais, segundo o Portal da Transparência. O caso gerou comoção e reforça a tensão em torno do cumprimento de sentenças judiciais envolvendo políticos.

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