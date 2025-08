Ex-jogador que agrediu namorada segue em cela compartilhada

Igor Eduardo Pereira Cabral, ex-jogador de basquete acusado de agredir a namorada com 61 socos dentro de um elevador em Natal/RN, permanece preso em cela compartilhada no Centro de Recebimento e Triagem (CRT), em Parnamirim. A defesa solicitou que o réu fosse isolado para preservar sua integridade física, mas o pedido foi negado pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP).

Segundo a SEAP, Igor já está em uma cela de segurança com outros seis detentos, destinada a presos que não podem conviver com a massa carcerária. A pasta afirmou que não há celas individuais no local, salvo em casos de sanção disciplinar.

O CRT é a unidade de entrada do sistema prisional do estado, onde os presos passam por avaliação médica e psicológica antes de serem transferidos. A data da transferência de Igor para outra unidade ainda não foi definida. A decisão de mantê-lo em cela coletiva segue os critérios técnicos adotados para todos os custodiados da Grande Natal.