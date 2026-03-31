Ex-aluno de medicina condenado por trote sexual

Justiça reafirma proteção à dignidade feminina

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fellipe Sampaio/STF/Ilustrativa

STF determina indenização coletiva por humilhação de calouras

O Ministro do STF Cristiano Zanin condenou um ex-aluno da Unifran por trote que obrigava calouras a jurar “nunca recusar uma tentativa de coito de um veterano”. A decisão atende pedido do Ministério Público de São Paulo e determina o pagamento de 40 salários-mínimos ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID).

O caso ocorreu em 2019 e envolveu humilhação, reforço de desigualdades de gênero e exposição nas redes sociais, configurando dano moral coletivo. Zanin ressaltou que o STF tem sido provocado a “decidir o óbvio”, garantindo a dignidade das mulheres. Em instâncias anteriores, o pedido de indenização havia sido negado, mas o ministro destacou que tais comportamentos constituem violência psicológica e não mera brincadeira.

A decisão reforça a proteção constitucional das mulheres e a necessidade de punição de atos sexistas nas instituições de ensino. O episódio mobilizou atenção nacional e serve de alerta para prevenção de condutas similares.

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