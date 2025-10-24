sexta-feira, 24/10/2025

EUA realizam operação noturna no Caribe e matam seis narcoterroristas

Campanha antidrogas de Trump chega a dez embarcações atingidas

Foto: @SecWar va X

Em mais uma ação da campanha antidrogas no Caribe, os Estados Unidos realizaram um ataque contra um suposto navio de drogas, resultando na morte de seis pessoas. De acordo com o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, a embarcação atingida pertencia à gangue Tren de Aragua e estava envolvida no transporte ilícito de narcóticos.

Segundo Hegseth, este foi o primeiro ataque noturno da campanha iniciada em setembro, que já atingiu ao todo dez embarcações, incluindo duas no Oceano Pacífico. A operação ocorreu em águas internacionais, sem causar ferimentos às forças americanas.

O secretário ressaltou que a inteligência americana identificou a rota de contrabando utilizada pelo navio, reforçando a estratégia dos EUA de combater o narcotráfico fora de suas fronteiras. Especialistas alertam para possíveis repercussões diplomáticas e para o risco de escalada das operações na região.

