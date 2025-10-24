EUA realizam operação noturna no Caribe e matam seis narcoterroristas

Em mais uma ação da campanha antidrogas no Caribe, os Estados Unidos realizaram um ataque contra um suposto navio de drogas, resultando na morte de seis pessoas. De acordo com o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, a embarcação atingida pertencia à gangue Tren de Aragua e estava envolvida no transporte ilícito de narcóticos.

Segundo Hegseth, este foi o primeiro ataque noturno da campanha iniciada em setembro, que já atingiu ao todo dez embarcações, incluindo duas no Oceano Pacífico. A operação ocorreu em águas internacionais, sem causar ferimentos às forças americanas.

O secretário ressaltou que a inteligência americana identificou a rota de contrabando utilizada pelo navio, reforçando a estratégia dos EUA de combater o narcotráfico fora de suas fronteiras. Especialistas alertam para possíveis repercussões diplomáticas e para o risco de escalada das operações na região.