Estêvão e Vini Jr. retornam à seleção

Dorival Júnior divulgou hoje (1), a lista de convocados da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dentre as novidades, o zagueiro Murillo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, foi chamado, enquanto Endrick, do Real Madrid, ficou de fora. O treinador anunciou o retorno do palmeirense Estêvão e do astro Vini Jr., ambos esperando contribuir para o bom momento da equipe.

Endrick, que participou das últimas convocações, foi deixado de lado após um mês sem atuar pelo Real Madrid. Igor Jesus, do Botafogo, se destacou e garantiu sua vaga. Neymar, que se recupera de lesão, continua fora da lista enquanto busca retomar seu ritmo de jogo.

Os convocados se apresentarão no dia 11 em Belém, onde Dorival comandará treinos antes dos confrontos nos dias 14 e 19. O Brasil ocupa atualmente o quarto lugar nas Eliminatórias, precisando de bons resultados para avançar na classificação, especialmente após vitórias recentes sobre Chile e Peru.