Estádio de estreia do Palmeiras tem gramado trocado para o Mundial

O MetLife Stadium, em Nova Jersey/EUA, passou por reformas para sediar partidas do Mundial de Clubes da Fifa. O estádio, que abrigará a estreia do Palmeiras contra o Porto, trocou o gramado sintético por grama natural, exigência da entidade máxima do futebol internacional.

Além da mudança no piso, as dimensões do campo foram ampliadas para 105 metros de comprimento por 68 de largura, padrão oficial da Fifa. A substituição do gramado atende também a críticas recorrentes da NFL. A associação de jogadores da liga de futebol americano ironizou a mudança nas redes sociais, reforçando o apelo por gramados mais seguros.

O estádio, com capacidade para 82.500 pessoas, é o único da NFL que serve como casa para duas equipes: New York Jets e New York Giants. Por isso, tem cores neutras e estrutura tecnológica de ponta, com mais de 2.100 telas de alta definição e quatro telões gigantes.

Além das partidas do Palmeiras e do Fluminense, o MetLife sediará nove jogos no total, incluindo as duas semifinais e a final do Mundial de Clubes, no dia 13 de julho. A arena também será palco da final da Copa do Mundo de 2026.