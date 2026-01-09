Estádio das Moreninhas recebe reformas para temporada de 2026

O Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, passa por reformas para a temporada de 2026, visando melhorar a estrutura para Operário-MS e Pantanal. O gramado recebe replantio em áreas críticas, atendendo a reclamações dos clubes nas últimas temporadas. As arquibancadas também passam por pintura, garantindo melhor visual e conforto para os torcedores. Além disso, o sistema de drenagem foi reparado, e um novo para-raios foi instalado para segurança. A entrega das obras está prevista para 13 de janeiro, conforme a Federação de Futebol de MS.

Após essas melhorias, será iniciada a revitalização da iluminação do estádio. Em 2025, já haviam sido reformados vestiários e setor de imprensa. O jogo de abertura da temporada será em 18 de janeiro, entre Operário-MS e Pantanal. O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destacou que não haverá troca total do gramado, priorizando sua recuperação. O Estádio das Moreninhas reafirma seu papel como palco central do futebol sul-mato-grossense.