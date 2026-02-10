Esquenta do Cordão Valu nesta quarta-feira será ensaio geral para o Carnaval

O Cordão Valu, um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Campo Grande, realiza nesta quarta-feira (11) o esquenta oficial que marca a contagem regressiva para o Carnaval de 2026, ano em que o grupo celebra 20 anos de história. O pré-carnaval acontece a partir das 19h, no Teatro do Mundo, na Rua Barão de Melgaço, 177, com ingressos a R$ 10.

Com o tema “Samba do Cordão Valu”, o evento funciona como um ensaio geral para a estreia oficial do bloco no Carnaval, que será no sábado (14), na Esplanada Ferroviária. A fundadora e comandante do Cordão, Silvana Valu, convida os foliões para entrarem no clima da festa.

“Estamos convocando nossos foliões e foliãs para esse apronto final, para chegarem bem afinados ao carnaval dos 20 anos do bloco. Venham com alegria e, se possível, fantasiados”, destaca Silvana.

Samba como protagonista

A trilha sonora do esquenta será comandada pelo grupo Sambacaos, conhecido pelo repertório de samba raiz. A apresentação inclui clássicos de grandes nomes da música brasileira, como Nelson Sargento, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, Aldir Blanc, João Bosco e Vinícius de Moraes, além de composições autorais.

O evento contará ainda com participações especiais dos cantores Edir Valu, Silveira e Vinil Moraes. Vinil é o compositor da “Marcha-frevo Valu”, hino oficial do Cordão.

Silveira leva ao palco um repertório que mistura soul e pagodão baiano e deve interpretar o single “Dia Nublado”, aposta para o Carnaval. “É uma música sobre uma paixão de carnaval e a tentativa de fazer esse romance dar certo. É meu som autoral conectado à identidade dos blocos de rua”, explica o cantor.

Já Edir Valu promete embalar o público com sambas clássicos, como “Não deixe o samba morrer”, “Canto das Três Raças”, “Retalhos de Cetim” e “Eu quero é botar meu bloco na rua”.

Serviço

Evento: Esquenta do Cordão Valu

Data: Quarta-feira (11)

Horário: A partir das 19h

Local: Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Ingresso: R$ 10