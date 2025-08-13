quarta-feira, 13/08/2025

Esporte e sustentabilidade andam juntos nos Jogos Escolares de MS

Competição alia práticas esportivas e ambientais, promovendo cidadania e conscientização entre jovens de 12 a 14 anos

Foto: Arquivo/ Fundesporte

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul vêm mostrando que é possível unir esporte, educação e sustentabilidade. Promovida pela Fundesporte, a competição estadual — voltada para atletas de 12 a 14 anos — vai além das disputas esportivas e se consolida como um espaço de formação cidadã.

Nesta edição, 25 mudas de árvores foram plantadas no CTG Farroupilha, fortalecendo o compromisso com o meio ambiente. Além disso, resíduos sólidos são separados corretamente, e tampinhas plásticas são recolhidas para troca por cadeiras de rodas ao Hospital do Câncer de Barretos. Já o lixo orgânico é destinado à agricultura familiar, contribuindo com a economia local.

A diretora dos Jogos, Karina Pereira Quaini, destaca o papel educativo do evento: “Queremos que esses hábitos sustentáveis se tornem rotina na vida dos jovens”. Com práticas como o uso de insumos locais e ações de reciclagem, os Jogos promovem uma geração mais consciente e responsável.

CATEGORIAS:
ESPORTE

