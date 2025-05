Escola Funsat certifica mais 95 alunos de cursos do “Qualifica”

Capacitação completa, sonhos e o projeto de seguir em busca de conhecimento, são vertentes para mais 95 alunos certificados pela Escola Funsat, nesta sexta-feira (30). Integrantes das turmas de “Informática Básica”, “Tráfego Pago”, “Marketing Digital” e do curso de “Noções do Pacote Office”, dedicados agora a implementarem o que aprenderam em aulas.

Como é o caso de Roseliene Paim Aguilera (52 anos), satisfeita com a jornada de Educação Profissional. “A avaliação é ótima e posso dizer que tudo superou as minhas expectativas. Seja pelo conteúdo praticado, além da segurança que ganhei ao participar desse aprendizado”, explicou a moradora Jardim Botânico, próxima ao Pioneiros.

Para Emilene Santa Cruz, o grande resultado da capacitação diz respeito a maior autonomia do assunto, que ela adquiriu com as aulas. “Se existisse nota 11 eu daria, mas não existe, então a nota para a qualidade do curso é dez. Parabéns à Escola Funsat por nos permitir algo assim, gratuito e de tanta qualidade”, elogiou a aluna, de 47 anos, moradora do Jardim Aero Rancho.

Mesmo bairro, onde reside Melkzedeque Teodoro Batista (18 anos), que já mira a continuidade do aprendizado. “Em breve, o professor já nos avisou que haverá o curso de nível intermediário do mesmo assunto. E vou ser a primeira matrícula, pois é um conhecimento essencial na minha área de trabalho. Pretendo seguir nesse caminho, tanto pela importância que se tem os certificados, como é também de grande valia o que aprendemos”, contou.

Já do Coophavilla II, Maria Ivonice Dantas Rodrigues fez o trajeto para uma Educação Profissional, durante três semanas, esforço que ela julga ter válido a pena. “Fica o desafio para nós de manter em prática tudo que foi passado. Pra mim, o maior legado foi o de perder qualquer medo de planilhas. Fora essa questão também recebemos vários outros conteúdos, porém, esse detalhe foi o que mais me chamou a atenção”, disse a aluna, 46 anos.

Para 2025, a meta é de capacitar no programa “Qualifica” um total de 1.100 trabalhadores, em mais 38 turmas que serão iniciadas nos próximos meses.

“Temos um compromisso claro com a Educação Profissional, pilar essencial para que a empregabilidade das pessoas que nos procuram, tenha uma evolução e melhor condição futura de renda. E as histórias dos nossos alunos comprova isso”, analisa o Diretor-Presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), João Henrique Bezerra.

Mais informações dos cursos, veja pelo Instagram no perfil @funsat.cg, ou entre em contato no telefone (67) 4042-0585/5820, e o WhatsApp da Escola Funsat (67) 3314-3089.