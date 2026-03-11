quinta-feira, 12/03/2026

Escassez de diesel preocupa o agro brasileiro

Preços disparam em meio a colheitas e plantios

Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press/Ilustrativa

Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul registram dificuldades de abastecimento

Produtores rurais do Rio Grande do Sul relataram falta de diesel e aumento de até R$ 2 por litro, e agora casos semelhantes surgem em outras regiões. No Paraná, a Federação da Agricultura e Pecuária (Sistema FAEP) recebeu notificações de escassez em cidades do centro-sul e oeste, incluindo Guarapuava, Prudentópolis e Marechal Cândido Rondon. Em Mato Grosso, produtores também registram aumento nos custos do combustível durante o plantio.

A alta pressiona os trabalhos agrícolas, afetando logística e colheita. Sindicatos rurais pedem ações imediatas para evitar impactos maiores na produção. A Aprosoja Brasil cobra medidas governamentais diante da restrição de diesel. Especialistas alertam que a situação pode se agravar se o conflito no Oriente Médio persistir.

