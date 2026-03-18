Erika Hilton condena tortura e marca nazista contra mulher trans em MS

Vítima foi torturada e marcada com suástica por namorado e casal em Ponta Porã

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) repudiou a violência cometida contra uma mulher trans em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A vítima foi agredida pelo próprio namorado e por um casal para quem prestava serviço de jardinagem, tendo a pele marcada com uma suástica, símbolo nazista. Os três agressores foram presos em flagrante e tiveram prisão preventiva decretada. Durante a agressão, a mulher foi golpeada com tacos e cabos de vassoura, ameaçada de morte e tentou se defender para salvar a própria vida.

Um dos agressores é recém-formado em Medicina e filho de oficial da reserva da PM, com histórico de violência doméstica. A vítima relatou à polícia que não houve motivação clara para a tortura e descreveu o horror das queimaduras e das ameaças. A comunidade e autoridades reforçam a necessidade de proteção às pessoas trans e punição rigorosa aos autores.