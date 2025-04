Entrega do IRPF 2025 já supera 6 milhões de declarações

Até a manhã desta quarta-feira (2), a Receita Federal contabilizou 6.284.145 declarações entregues do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-calendário de 2024. O prazo para o envio começou em 17 de março e vai até 30 de maio. A expectativa é que cerca de 46,2 milhões de pessoas entreguem a declaração até o fim do período

A Receita Federal divulgou também as estimativas de envio por Unidade Federativa, com números específicos para cada região. As autoridades destacam a importância de cumprir o prazo, para evitar multas e juros, além de garantir o recebimento da restituição no primeiro lote.

A declaração pode ser feita de forma online, por meio do programa da Receita Federal, ou através do aplicativo para dispositivos móveis. O contribuinte que deixar para enviar a declaração nos últimos dias pode enfrentar lentidão no sistema. Para evitar problemas, é recomendado que a declaração seja entregue o quanto antes.

Para mais detalhes sobre como preencher corretamente a declaração, a Receita disponibiliza orientações detalhadas em seu site.

Todas as informações disponíveis encontram-se na nossa página Meu Imposto de Renda.

Estimativas de entrega por Unidade Federativa: