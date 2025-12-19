Endrick bate nova meta financeira pelo Real Madrid

Mesmo com o empréstimo encaminhado para o Lyon a partir de janeiro, Endrick segue rendendo frutos financeiros ao Palmeiras. O atacante esteve em campo pelo Real Madrid contra o Talavera CF e atingiu mais uma meta prevista em contrato, garantindo 75 mil euros adicionais. Com isso, o valor total de bônus já destravados desde sua chegada ao clube espanhol chega a 955 mil euros.

Esta foi a primeira meta alcançada pelo jogador na atual temporada, após longo período no banco de reservas. A viagem do atleta para a França está prevista para logo após o Natal. Ele deve ser apresentado oficialmente pelo Lyon no dia 1º de janeiro de 2026. Durante o empréstimo, apenas metas individuais poderão ser alcançadas.