Enchente no RS: Seis meses depois, desafios persistem

Seis meses após a devastadora enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, a recuperação das cidades afetadas ainda enfrenta grandes desafios. Nesta semana, a comissão temporária do Senado que acompanha os impactos da catástrofe retorna ao estado para apresentar os resultados do trabalho e discutir os próximos passos.

Criada em maio, a comissão tem coordenado os esforços de recuperação das áreas atingidas, mas, segundo especialistas, ainda há muito a ser feito para restaurar a normalidade na região.