Encerramento da semana mundial da síndrome de down, na Assoc. Juliano Varela, é marcado pela gincana e homenagens

No início da tarde, de sexta-feira (21/03), na unidade II da Associação Juliano Varela, foi realizada uma grande festividade, com atividades esportivas entre os alunos das unidades I e II, e também entrega de títulos de Sócios Benemérito, para pessoas que mantém parceiras junto a associação, onde são contemplados os beneficiados, com atendimento social, educacional, com atendimento desde o nascer até o envelhecer especial, conforme é o lema/slogan da instituição.

Malu Fernandes, fundadora e presidente, mãe da inspiração do projeto, que é o jovem Juliano Varela, recepcionou os homenageados, onde mostrou as salas de atendimento, na área de saúde, terapia, onde entre os que receberam o título de Sócio Benemérito, estavam presentes diversas autoridades como: a Primeira-Dama do MS, Mônica Riedel, na ocasião representando o governador Eduardo Riedel.

Senador Nelsinho Trad, deputados federais: Geraldo Resende, Beto Pereira, Marcos Pollon. Presentes também, a assessora do Senado Federal Rose Modesto, secretário municipal de cultura Valdir Gomes, diretor-Executivo do Detran João César Matogrosso. Vereadores: Ronilço Guerreiro, Otávio Trad, secretários estaduais, Dr. Camila representou a prefeita Adriane Lopes. Senadora Tereza Cristina estava em outro evento, e marcou para receber o título em seu escritório, a Senadora Soraia enviou representante.

Malu, ressaltou a importância da Associação Juliano Varela para as pessoas que tem a deficiência intelectual e para as famílias, e se emocionou ao falar de como se sentir bem em poder juntamente com todas colaboradoras e colaboradores, contribuidores, sócios beneméritos, autoridades, que são pessoas fundamentais para o sucesso do projeto.

O coordenador das atividades complementares, Natan, relatou que o evento contou com diversas oficinas e atividades lúdicas voltadas para os alunos, proporcionando momentos de aprendizado e diversão. A programação foi um sucesso, com a presença de todos os professores da associação e estagiários convidados, que participaram ativamente das ações e colaboraram para o sucesso da atividade.