Empresário: MC Tuto assina seus dois primeiros artistas e inicia nova fase

O cantor MC Tuto deu um passo importante na expansão de sua carreira e oficializou, na última terça-feira, 13, a assinatura de seus dois primeiros artistas como empresário. O anúncio foi feito durante um encontro realizado em São Paulo, na sede da GR6, uma das maiores produtoras do funk nacional.

A partir de agora, MC Tuto passa a empresariar o MC Fr da Norte, nome que vem ganhando destaque na cena do funk, e o produtor musical Veiga no Beat, responsável por faixas como “Set dos Casados”, “Bebê Confesso” e “Paz Terrível”. A movimentação representa o início de uma nova fase para Tuto, que além de artista, passa a atuar diretamente na gestão e desenvolvimento de talentos.

“Esse é um momento muito especial da minha caminhada. Sempre sonhei em ir além do palco e poder ajudar a construir histórias dentro da música. Assinar meus primeiros artistas é o início de uma nova fase, de muito trabalho, aprendizado e responsabilidade, mas também de realização. Quero somar, abrir caminhos e crescer junto com eles”, afirma Tuto.

Com a nova empreitada, MC Tuto reforça seu compromisso com o fortalecimento do funk e com a renovação da cena musical, apostando em talentos que refletem sua visão artística e trajetória. A expectativa é que essa fase como empresário traga novos projetos, lançamentos e oportunidades, consolidando ainda mais seu nome não apenas como um dos maiores artistas do funk brasileiro, mas também como um agente ativo no desenvolvimento do gênero.

