quinta-feira, 15/01/2026

Empresário: MC Tuto assina seus dois primeiros artistas e inicia nova fase

Jhoseff Bulhões
Publicado por Jhoseff Bulhões
Foto: @cavss.photos

O cantor MC Tuto deu um passo importante na expansão de sua carreira e oficializou, na última terça-feira, 13, a assinatura de seus dois primeiros artistas como empresário. O anúncio foi feito durante um encontro realizado em São Paulo, na sede da GR6, uma das maiores produtoras do funk nacional.

A partir de agora, MC Tuto passa a empresariar o MC Fr da Norte, nome que vem ganhando destaque na cena do funk, e o produtor musical Veiga no Beat, responsável por faixas como “Set dos Casados”, “Bebê Confesso” e “Paz Terrível”. A movimentação representa o início de uma nova fase para Tuto, que além de artista, passa a atuar diretamente na gestão e desenvolvimento de talentos.

“Esse é um momento muito especial da minha caminhada. Sempre sonhei em ir além do palco e poder ajudar a construir histórias dentro da música. Assinar meus primeiros artistas é o início de uma nova fase, de muito trabalho, aprendizado e responsabilidade, mas também de realização. Quero somar, abrir caminhos e crescer junto com eles”, afirma Tuto.

Com a nova empreitada, MC Tuto reforça seu compromisso com o fortalecimento do funk e com a renovação da cena musical, apostando em talentos que refletem sua visão artística e trajetória. A expectativa é que essa fase como empresário traga novos projetos, lançamentos e oportunidades, consolidando ainda mais seu nome não apenas como um dos maiores artistas do funk brasileiro, mas também como um agente ativo no desenvolvimento do gênero.

Tem alguma sugestão de pauta? Fale com o colunista Jhoseff Bulhões pelo e-mail: jhoseffbulhoes@gmail.com /www.blogdobulhoes.com.br

CATEGORIAS:
Jhoseff Bulhões

