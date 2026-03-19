Empresária gravemente atropelada deixa CTI

Motorista fugiu do local, e membro amputado foi projetado a mais de 50 metros

A empresária Jamile Domingues (42) deixou o CTI e foi transferida para a enfermaria da Santa Casa de Campo Grande, após ser atropelada na madrugada de sábado (14) na Rua Brilhante, onde teve a perna esquerda arrancada. A vítima estava em estado crítico devido à grande perda de sangue e precisou ser intubada nos primeiros dias de internação, enquanto a equipe médica controlava sua pressão arterial.

O acidente ocorreu quando Jamile atravessava a rua em direção a um imóvel comercial, sendo atingida por um veículo cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro. O membro amputado foi projetado a mais de 50 metros do ponto do atropelamento. Jamile agora segue em recuperação e recebe cuidados médicos constantes.