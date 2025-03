Emprega CG terá edição especial com 500 vagas e ações voltadas ao público feminino no mês da mulher.

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), realizará uma edição especial do programa Emprega CG, nesta sexta-feira (14), das 8h às 11h. A ação disponibilizará 500 vagas de emprego, oferecidas por 20 empresas, com foco prioritário no público feminino. Além das vagas, a programação contará com ações voltadas ao fomento do empreendedorismo, em um esforço para fortalecer a autonomia e capacitação das mulheres.

Um dos destaques do evento será a “3ª Roda de Conversa com Mulheres Empreendedoras”, organizada pela Diretoria de Social, Profissional e de Empreendedorismo da Funsat. A iniciativa visa ampliar as oportunidades para microempreendedoras ao longo do ano, oferecendo orientações e ferramentas para o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Também serão realizadas palestras e oficinas gratuitas, em parceria com o Senai/MS, para orientar sobre a recolocação no mercado de trabalho, incluindo a elaboração de currículos. Na programação será abordada a importância da publicidade de um negócio quanto o uso de mídias digitais para promover empreendimentos, com ênfase na utilização do WhatsApp e Redes Sociais.

Para o diretor-presidente da Funsat, João Henrique Bezerra, a realização temática de um evento multiopcional voltado às mulheres fortalece a vocação institucional do órgão, que tem como sua maior premissa, a inclusão. “A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a inclusão e autonomia das mulheres, unindo esforços para ampliar oportunidades de trabalho, empreendedorismo e qualificação profissional. Uma ação que representa um passo na construção de um futuro com mais oportunidades, mais igualitário e promissor.”

Serviço – Emprega CG Mulher (500 vagas e 20 empresas no recrutamento)

Data: 14 de março (sexta-feira)

Horário: 8h às 11h

9h – Oficina de Empreendedorismo

Local: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória