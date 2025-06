Emprega CG-Acolhe realiza atendimentos na Praça Ary Coelho com encaminhamentos para 200 vagas de emprego

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realizou nesta quarta-feira (11) mais uma edição do Emprega CG-Acolhe, programa que tem como foco a inclusão profissional de imigrantes, refugiados, apátridas e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação aconteceu na Praça Ary Coelho, das 8h às 12h, com o encaminhamento de candidatos para 200 oportunidades de emprego, distribuídas em 19 funções. Ao final da manhã, foram registrados 49 encaminhamentos.

Reconhecida por ser um celeiro de oportunidades, Campo Grande tem sido escolhida por milhares de pessoas que buscam recomeçar suas vidas. É o caso de José Luis Morales, de 52 anos, natural da Venezuela, que está no Brasil há 11 meses e participou da ação em busca de uma vaga como operador de caixa.

“Fiquei sabendo pelo Instagram e acredito que essa é uma grande oportunidade. A vaga tem tudo a ver comigo, pela minha experiência com atendimento, organização e capacidade de trabalhar sob pressão”, destacou.

Também venezuelano, José Gregório Albornoz, de 63 anos, é pessoa com deficiência (PCD) e afirmou que Campo Grande tem cumprido a expectativa de acolhimento que o motivou a escolher a cidade.

“Quando atravessei a fronteira, falaram sobre Campo Grande e aqui renovei minha esperança. Já passei por outras cidades, mas aqui até na praça temos acesso a oportunidades. Isso demonstra o quanto essa cidade acolhe”, relatou.

Imigrante cubana, Joana Maria Fraga, de 62 anos, também participou da ação buscando uma oportunidade na função de repositora. “Soube da ação por meio de amigos. Já participei de uma entrevista com a equipe da Prefeitura, que me ajudou a identificar a vaga mais compatível com meu perfil. A expectativa é grande, e quero valorizar essa chance”, comentou.

O programa também tem alcançado pessoas em situação de rua, como é o caso de Nelson Camargo, de 31 anos, que está há quase dois anos sem vínculo empregatício e participou da seleção promovida em parceria com a rede Fort Atacadista.

“Vi pela televisão e vim porque preciso de uma oportunidade para mudar de vida. Tenho fé de que vou conseguir uma dessas vagas. Será uma nova etapa e uma grande motivação para mim”, afirmou

Próxima ação ocorre nesta quinta-feira

Dando sequência ao cronograma do Emprega CG, a Funsat realiza nesta quinta-feira (12), a partir das 8h, novo processo seletivo para o Grupo Valebrum/Boticário, com 50 vagas distribuídas em cinco funções: consultor de vendas, estoquista, atendente, operador de caixa e menor aprendiz (para candidatos entre 15 e 17 anos).

A ação ocorre no Auditório de Entrevistas da Funsat, localizado no 2º andar do prédio situado à Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. O atendimento será realizado por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5841.