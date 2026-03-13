Em Sidrolândia, Coronel David reforça Escola Porfiria Lopes com investimento que vai beneficiar mais de mil alunos

Na manhã desta sexta-feira (13), a comunidade escolar da Escola Municipal Porfiria Lopes do Nascimento, em Sidrolândia, recebeu a confirmação de um investimento que promete impactar o cotidiano de mais de mil estudantes. O deputado estadual Coronel David (PL) entregou o cheque simbólico de R$ 130 mil, referente a uma emenda parlamentar que será destinada à melhoria da unidade, contemplando a instalação de aparelhos de ar-condicionado e aquisição de instrumentos para a fanfarra escolar.

A iniciativa representa um reforço concreto à uma das maiores instituições de ensino do município. A Escola Porfiria Lopes do Nascimento atende atualmente 1.035 alunos do Ensino Fundamental I e II, distribuídos em 32 turmas ao longo dos períodos matutino e vespertino, em um conjunto de 16 salas de aula.

Localizada em uma região periférica de Sidrolândia, a escola cumpre papel estratégico na rede municipal de ensino ao atender uma comunidade que demanda maior presença de políticas públicas voltadas à educação. Para a diretora da unidade, Luci Mari Galhardo, a destinação do recurso representa mais do que uma melhoria estrutural.

Segundo ela, o investimento chega em um momento importante para fortalecer o ambiente pedagógico e ampliar oportunidades para os estudantes.

O encontro que resultou na confirmação do recurso contou com a participação da diretora-adjunta Carolina de Castro Ferreira, da engenheira civil Aline Nogueira, do voluntário da instituição Claudinei Reginaldo dos Santos e foi intermediado pelo 1º suplente de vereador Will Ximenes, que levou as demandas da comunidade escolar ao gabinete do parlamentar.

Coronel David ressaltou que o fortalecimento das escolas públicas é parte essencial do desenvolvimento social. “Investir em Educação é investir diretamente no futuro das nossas crianças. Com esses recursos, queremos garantir melhores condições de aprendizado para os alunos e também apoiar projetos que estimulam disciplina, cultura e desenvolvimento dentro do ambiente escolar”, afirmou o deputado.