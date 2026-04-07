Em reunião, deputado Hashioka fortalece diálogo com vereadores de Nova Andradina

O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) realizou, na manhã desta terça-feira, 7, uma visita institucional à Câmara Municipal de Nova Andradina, reforçando a articulação política com o Legislativo local em torno de pautas prioritárias para o município.



Recepcionado pelo presidente da Casa, vereador Fábio Zanata (MDB), e pelos vereadores Gabriela Delgado, Márcia Lobo, Dito Machado, Josenildo Ceará e Quemuel de Alencar, o parlamentar discutiu demandas e reafirmou a importância da construção de uma agenda conjunta entre os legislativos estadual e municipal.



O parlamentar ressaltou que a interlocução permanente com os vereadores é fundamental para identificar as necessidades mais urgentes da população e transformar essas demandas em investimentos efetivos. “A atuação integrada entre os poderes é indispensável para que possamos avançar em projetos com objetivos comuns e que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, destacou o deputado.



A visita também simboliza o fortalecimento de uma relação institucional que já tem produzido resultados expressivos para Nova Andradina. Ao longo do mandato, Hashioka destinou R$ 2,295 milhões em emendas parlamentares ao município, contemplando iniciativas nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte e apoio às entidades.



Os recursos atenderam instituições como a APAE, ACENA, Hospital Regional da FUNSAU, Hospital de Amor, UEMS, Lar Alternativo São José, Lar Sagrado Coração de Jesus, Instituto Bom Menino e Centro de Equoterapia da Polícia Militar, além de diversas unidades escolares e creches.



Com ações já consolidadas e novas demandas em tramitação, o encontro reforçou a convergência de esforços entre o mandato parlamentar e os vereadores, com foco no desenvolvimento do município e na melhoria dos serviços prestados à população. “Essa parceria é essencial para que possamos buscar soluções efetivas”, enfatizou Hashioka.