Em noite de diplomação alunas da Escola Funsat reforçam importância do “Mulheres Mil”

Muito mais que 160 horas/aula de aprendizado, a quinta turma formada do “Mulheres Mil” em Campo Grande, confirma o poder de transformação do programa. Com a formatura de mais 115 alunas, de imediações dos bairros Aero Rancho e Coophavila, a Escola Municipal Dr° Eduardo Olímpio Machado foi palco da diplomação de novas “assistentes administrativas”, que, na cerimônia desta terça-feira (5), ainda tiveram uma edição itinerante do “Emprega CG”.

Na parceria à Escola Funsat, organizadora do curso viabilizado pelo Governo Federal, a Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) realizou com recrutadores o atendimento no contraturno de encaminhamentos para as 2.094 vagas da quarta-feira, 6 de outubro.

“Uma solenidade que premia o nosso esforço no curso e facilita achar esse encaminhamento bem na hora da certificação. Pra mim que não tenho experiência, esse aprendizado será decisivo para me encaminhar”, disse Nathalia Martins Silva, moradora do Jardim Tijuca, e uma das 65 alunas da turma que teve aulas no Coophavila. Após comparecer ao stand do “Emprega CG”, a jovem de 19 anos saiu com uma “carta de encaminhamento” para entrevista de trabalho dentro de 12 horas.

Formanda da turma que recebeu o programa no CRAS Aero Rancho (Centro de Referência em Assistência Social), Thaynara da Silva Barros, de 18 anos, obteve êxito em um processo seletivo de inserção a uma grande empresa, já no dia seguinte a concluir a capacitação.

“Um resultado muito rápido e que eu nao esperava mas almejava. Consegui um trabalho justamente na área de assistente administrativa. Pretendo agora fazer a faculdade ano que vem para ampliar as minhas habilidades de comunicação e planejamento”, citou a moradora do Jardim Lajeado, agora na sua primeira experiência formal no Mercado.

Atenta também a essa reinserção, Beatriz Aparecida Celes, de 22 anos, definiu o curso como uma experiência de encorajamento na sua vida. “Foi tudo muito bom, pelo aprendizado e tudo que poderei aplicar quando for contratada. Ótimos conteúdos no presencial e no online, que nos tornou muito preparadas a qualquer desafio que enfrentarmos”, contou a moradora São Conrado, depois do treinamento de 12 semanas.

Colega de sala de aula, Kathieli dos Santos Falcão, explica que a bagagem será decisiva principalmente por abrir vários horizontes.

“Primeira vez que fiz um curso assim e recomendo. Ganhei muitas referências para a vida, pois o conhecimento ajuda a gente a crescer e ninguém nos tira. Acredito que será também um incentivo para eu continuar estudando, até para um futuro concurso me ajudará”, explicou a moradora São Conrado, de 33 anos.

Inclusão completa no propósito institucional

Professora de oito, das doze disciplinas do curso, Thamires Arruda, relata que o programa atua por um duplo estímulo às matriculadas, sempre na preocupação de evitar desistências e também sustentar novos caminhos para as alunas.

“Trabalhamos por dois focos, sendo um deles o de resgatar a vontade delas em estudar e o outro que é o de ajudar na reinserção ao Mercado de Trabalho. Sempre no intuito de mostrar perspectivas, ja que depois da capacitação elas também podem se especializar em outras funções e melhorar ainda mais a renda”, pontuou.

Alavanca que reforça o papel social da Funsat, instituição da Prefeitura de Campo Grande ligada não apenas ao encaminhamento de vagas, mas ao próprio fomento a uma empregabilidade sustentável no município.

“Depois deste curso as alunas saem com auto estima elevada, uma visão de futuro mais ampla. Isso porque, trata-se de um programa que dá certo e que permite a nós educadoras, fazer tanta diferença na vida delas. São mulheres que com essa capacitação se tornam mais protagonistas das suas histórias”, lembrou a diretora da Escola Funsat, Elaine Dias.

José Carlos de figueiredo Silva

Diretor da Escola Municipal Dr° Eduardo Olímpio Machado, assinalou que a ação conjunta à Funsat, determinou bem o papel do dispositivo que ele administra no Jardim Ouro Verde.

“Estamos inseridos em uma comunidade mto grande. Recebemos alunos de várias adjacências ao Jardim Ouro Verde. E ter essa ponte com a Fundação demonstrou a força do nosso propósito que é na verdade melhorar a vida das pessoas. E a Educação nas suas vertentes é o caminho”, falou.

Convicção ainda apresentada no evento pelo diretor-presidente da Funsat, João Henrique de Lima Bezerra. “Um ano que consagra o nosso trabalho da Fundação, com testemunhos de mudança na vida das pessoas. É um trabalho conjunto, de professores e do administrativo da nossa fundação. Tivemos a menor taxa de evasão do Brasil. E por isso teremos em breve mais 515 vagas neste programa que é sério, com registro do Ministério da Educação, com muito peso para a jornada de cada uma na carreira profissional”, destacou.

Gestão da pasta que em 2024 completou até a primeira semana de novembro, 55 edições do programa “Emprega CG”, 80% delas em caráter itinerante, levando para fora do prédio do órgão o a operação de intermediação de vagas de emprego. Condição que favoreceu Andressa Fernanda Santos, presente na cerimônia, mas não para receber um diploma.

“O objetivo era mesmo a carta de encaminhamento mesmo. Vim na cerimônia só para conferir o balcão de empregos, e gostei muito de ter o serviço na minha região, ainda mais nesse horário noturno”, revelou a moradora do Serra Azul, de 23 anos.