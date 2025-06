APARECIDA DO TABOADO: Sexta é dia de modão na Feira do Produtor com show de Dairo

Prepare a sua animação porque nesta sexta-feira, dia 27 de junho, a Feira do Produtor de Aparecida do Taboado será palco de uma noite inesquecível. A partir das 20h, tem show ao vivo com Dairo – Só Modão, trazendo os grandes sucessos da música sertaneja raiz que embalam gerações.



É a oportunidade perfeita para reunir a família, curtir um ambiente acolhedor e saborear aquela comida boa que só a nossa feira tem. Mais do que um evento, é um resgate das nossas tradições, com o melhor da cultura sertaneja direto do coração da nossa terra.



Dairo – Só Modão promete emocionar o público com clássicos do sertanejo de verdade, aquele que fala de amor, saudade e da vida simples do interior. Valorizar os artistas da nossa terra, é fortalecer a cultura que nos representa. Venha fazer parte dessa celebração.