Em Brasilândia, Caravina participa da inauguração da Casa do Trabalhador e entrega recursos para a APAE

O deputado estadual Pedro Caravina cumpriu agenda nesta terça-feira (20), em Brasilândia, participando da inauguração da Casa do Trabalhador – unidade da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) – e realizando a entrega de recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.

A inauguração da Casa do Trabalhador representa um importante avanço para o desenvolvimento econômico e social de Brasilândia, que passa a ser a 36ª cidade sul-mato-grossense a contar com uma unidade da Funtrab. O espaço será um ponto de apoio fundamental para a geração de emprego e renda, oferecendo serviços gratuitos como intermediação de mão de obra, emissão da Carteira de Trabalho Digital, encaminhamento para o seguro-desemprego e políticas de inclusão para Pessoas com Deficiência (PCD).

A solenidade contou com a presença da prefeita Márcia Amaral, do secretário-adjunto estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcettek; da diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi; do secretário-adjunto da Casa Civil, Éder Uilson França Lima (Tuta), além de vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

Durante o evento, a prefeita Márcia Amaral destacou o empenho e a parceria do deputado Caravina para viabilizar a implantação da Casa do Trabalhador no município. Segundo ela, o apoio do parlamentar foi fundamental para que Brasilândia passasse a integrar a rede estadual de atendimento ao trabalhador. Em sua fala, Caravina ressaltou que a unidade fortalece o trabalhador e aproxima empresas da mão de obra local, contribuindo diretamente para o crescimento econômico da cidade.

Ainda em Brasilândia, o deputado visitou a APAE, onde realizou a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para a implantação de uma sala multissensorial. O recurso foi destinado a partir de solicitação da presidente da Câmara Municipal, vereadora Jô, e dos vereadores Cézar Malta, Quinca da Fênix e Dr. Alexandre.

A sala multissensorial será fundamental para o atendimento terapêutico e educacional das pessoas assistidas pela APAE, proporcionando estímulos que auxiliam no desenvolvimento cognitivo, motor e emocional. “Esse investimento representa mais dignidade, inclusão e qualidade de vida para os alunos e suas famílias”, destacou o deputado.