Em agosto, a balança comercial registrou superávit de US$ 6,1 bilhões

A balança comercial brasileira encerrou agosto com superávit de US$ 6,13 bilhões, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). No mês, as exportações totalizaram US$ 29,86 bilhões, contra importações de US$ 23,73 bilhões.

O desempenho positivo foi impulsionado por altas nas vendas externas para países como México (+43,82%), Argentina (+40,37%), China (+31%) e Índia (+58%). Por outro lado, houve queda expressiva nas exportações para os Estados Unidos (-18,5%), com destaque para a retração de 100% no minério de ferro e 84,9% em aeronaves e partes.

No acumulado do ano, o superávit chega a US$ 42,81 bilhões. As exportações da agropecuária e da indústria extrativa registraram crescimento, enquanto a indústria de transformação teve retração.

De acordo com Herlon Brandão, diretor do MDIC, a queda nas vendas para os EUA se deve à antecipação de embarques em julho, antes da entrada em vigor de novas tarifas impostas pelo governo Trump.