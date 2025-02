Eleição suplementar de Paranhos será em 6 de Abril

O TRE-MS definiu a data de 6 de abril para a eleição suplementar de Paranhos, visando eleger um novo prefeito e vice-prefeito. A decisão foi tomada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar o recurso do candidato Heliomar Klabunde (MDB), que teve seu registro de candidatura indeferido devido a irregularidades nas contas da gestão anterior.

Desde 1º de janeiro, o presidente da Câmara Municipal exerce a função de prefeito interino. A eleição seguirá um calendário eleitoral, com destaque para as convenções partidárias, que ocorrem entre 26 de fevereiro e 6 de março, e o registro de candidaturas até 10 de março. A propaganda eleitoral será permitida a partir de 11 de março, com prazo até 5 de abril. A diplomação dos eleitos está prevista para 29 de abril, e a posse ocorrerá em 1º de maio. A eleição de abril marca um novo ciclo para o município, em busca de estabilidade administrativa.

Clique aqui para acessar a Resolução na íntegra.