segunda-feira, 16/03/2026

Egípcio é preso por extorsão e violência psicológica em Campo Grande

Polícia Civil cumpre mandados e apreende celulares e dispositivos eletrônico

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Investigado teria usado vídeos íntimos para ameaçar vítima e exigir vantagens

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um egípcio de 34 anos investigado por extorsão e violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica, em Campo Grande. A ação foi realizada pela equipe de Capturas e pelo SIG da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher após denúncia da vítima, também egípcia, que relatou sofrer ameaças e chantagens há anos. Segundo a investigação, o suspeito utilizava vídeos íntimos envolvendo uma irmã da vítima, residente no Egito, para intimidá-la e exigir transferências de dinheiro e serviços domésticos.

A mulher afirmou que a possível divulgação das imagens poderia causar graves consequências familiares e culturais à parente. Durante a operação foram apreendidos dois celulares, um pen drive e um cartão de memória, que serão analisados para aprofundar as investigações. Após os procedimentos legais, o investigado foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

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POLÍCIA

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