quarta-feira, 18/03/2026

Educação: Mara Caseiro cobra reforma de escola em Paraíso das Águas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Em prol da Educação de Paraíso das Águas, a deputada estadual Mara Caseiro solicitou ao governador Eduardo Riedel a realização de reforma geral na estrutura física da Escola Estadual Kendi Nakai.

O pedido, que atende solicitação do prefeito Ivan da Cruz Pereira (Ivan Xixi), também foi encaminhado ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher.

Segundo a parlamentar, a unidade escolar atende um número significativo de estudantes e apresenta desgaste natural em sua estrutura, o que torna necessária a realização de melhorias.

A proposta é garantir um ambiente mais seguro, adequado e confortável para alunos, professores e toda a comunidade escolar, contribuindo diretamente para a qualidade do ensino.

“Investir na estrutura das escolas é investir no futuro. Precisamos oferecer condições dignas para o aprendizado e para o trabalho dos profissionais da educação”, destacou Mara Caseiro

Veja mais no site da ALEMS: https://al.ms.gov.br/Deputado/Noticias/144642/educacao-mara-caseiro-cobra-reforma-de-escola-em-paraiso-das-aguas

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POLÍTICA

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