ECONOMIA – Redução de impostos suaviza impacto da bandeira vermelha em Campo Grande

Mesmo com a volta da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em agosto, os moradores de Campo Grande sentirão um alívio parcial na conta de luz. A redução dos tributos federais PIS e Cofins ajudará a compensar o aumento, que pode chegar a R$ 21 para quem consome 300 kWh por mês.

Segundo a presidente do Concen, Rosimeire Costa, a queda nos impostos contribui para “equilibrar o valor final da fatura”. A Cosip também não será cobrada de quem consome até 100 kWh, o que favorece as famílias de baixa renda.

A Aneel aplicou a bandeira vermelha por conta da escassez hídrica e maior uso de termelétricas. O impacto direto é de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

Mesmo com medidas de alívio, autoridades reforçam a importância do consumo consciente, com práticas simples como banhos curtos e uso moderado de eletrodomésticos.